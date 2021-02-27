2021 İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

Aynı evde çalışanlar için ödenen sigorta primi ise 341.56 TL olarak belirlenmiştir. SGK en son güncellenmelere göre yarım gün çalışanlar ve yeni ücretlilerinin yanı sıra sanatçılardan emziren anneye, gündelikçi olarak aktif çalışanlardan bahçe işlerine kadar pek çok alanda yeni rakamlar ortaya çıkmıştır.



İşyerinde 10 günden az olmak üzere çalışan ve geçimini bu şekilde sağlayan gündelikçi ve bakıcı çalıştıran kişiler günlük 2.39 lira olmak üzere 9 gün içinde 21.51 TL prim yatıracaktır. Emzirme ödeneği adı altında verilen pirim ücreti ise 232 TL’dir. Cenaze ödeneği 918 TL, öğrenci ve stajyerler 739 TL prim ödemesi almaktadır.

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Özel Sektör İsteğe Bağlı Sigorta Priminin Alt ve Üst Limitleri Ne Kadardır?

Özel sektörde prim esası isteğe bağlı sigorta priminin limitleri günlük alt kazanç sistemine göre belirlenmektedir. Sigorta primi esas günlük alt kazanç sınırı 119.25 TL, üst sınır ise 894.38TL olarak belirlenmiştir. Aylık olarak ödenen alt kazanç sınırı ise 3 bin 577 TL, üst sınır 26 bin 831 TL olmuştur. İsteğe bağlı sigorta primleri en düşük tutarıyla bin 144 TL olarak belirlenmektedir. Esnaf muaflığından yer alan kadınların 2021 isteğe bağlı sigorta primi tutarı bu yıl bin 68TL olacaktır.

2021 Ev İşinde Çalışanların İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadardır?

2021 ev işinde çalışanların sigorta primi, temizlik, bahçe işleri ve işverence ayda 10 gün çalışanların prim tutarı 447.19TL olarak yatırılmaktadır. Çalışanların kaç gün çalışma hayatında aktif rol aldıkları sigorta primi için son derece önemli kabul edilmektedir. Aynı yerde 30 gün ev hizmetinden çalışanlar yıl boyunca isteğe bağlı sigorta prim ödemesini bin 341.56 TL ödemektedir. İşçi çalıştıranlar da bin 162 prim yatırarak isteğe bağlı sigorta priminden faydalanmaktadır.

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Ev hizmetinden ayda 10 gün emekli işçi çalıştıran işverenler 381TL, 30 gün çalıştıranlar bin 144 TL prim ödeme hakkına sahiptirler. Ev hizmetinde 10 günden az olmak üzere çalışan ev gündelikçi ve bakıcılar günlük olarak 2.39TL dokuz gün için 21.51 TL ödeme hakkına sahip olmaktadır.

Yarım Gün Çalışanların İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadar?

Yarım gün çalışanların isteğe bağlı sigorta primi en düşük aylık prim tutarı bin 144. 80TL’dir. İşsizlik sigortası primi ödemek isteyen kişiler her ay bin 252 TL ödeyerek, devlet tarafından sigorta kapsamında güvenceye alınmaktadır. Herhangi bir işte çalışmayıp, sağlık güvencesi altına girmek ve sigorta kapsamında tedavi olmak isteyen kişiler aylık 107.33TL ödeyebilecektir. Yurt dışındaki Türk vatandaşların yurt içindeki sigorta kapsamında güvenlik ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için ödeyeceği aktif tutar 858.60 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler aylık 143.10 TL prim ödeyerek sigortalı olarak emekli edilmektedir.

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Şirketlerde staj yapan mesleki öğretim türüne göre sigorta yapan kişilere sigorta primi 59.63 TL olmak üzere aylık 788.90 TL ödenmektedir. Staj yapan üniversite öğrencileri kamu kuramlarında projelerde görevlendirilmek üzere kursiyer, kısmi zamanlı çalışan öğrencilere ödenen sigorta priminin esas kazanç tutarı ise 119TL’dir. Aylık kazanç 3 bin 577 TL olup, mesleki analmda çalışan ve staj yapan öğrencilere devlet destekli 2021 isteğe bağlı sigorta primi güvencesi verilmektedir.