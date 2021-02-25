Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 2021

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu işlemi kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan yapıların tahliye kararından sonra yapılır. 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ile 1 yıl içinde veya riskli yapıların yıkıldıktan sonraki 3 ay içinde riskli bulunan meskenlerin bulunduğu il sınırları içinde Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri kapsamında faaliyete geçirilir. Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri bünyesinde alınan evraklar ile başvuru işlemi başvuru yapılmalıdır. Devlet tarafından ödenen kira yardımı tutarı ve kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan riskli konut belgesi alındıktan sonra ödeme işlemleri başlatılarak başvuru kaydı titizlikle devam ettirilir. Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri kapsamında il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler üzerinden işlem alınarak kabul edilir.

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2021 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Şartları Nelerdir?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı şartları, dönüşüm kapsamına alınan yapıların tespit edilmesiyle kira yardımı yapılır. Ödemesi yapılan kira yardımları 18 ay süre ile işleme alınır. Kentsel dönüşüm kapsamına alındıktan sonra tahliye kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir.

2021 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuru Belgeleri Hangileridir?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri şunlardır:

Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,

Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin ilgili birimlerine iletilmesi zorunlu tutulmuştur,

Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,

Yapının hasarlı ve riski olduğunu ispatlayan rapor ve yıkım formu belgesi,

Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde başvuru sahiplerine herhangi bir fatura düzenlenerek, fatura işlem kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir.

2021 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Almak İçin Neler Gerekir?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı almak için talep edilen tüm belgelerin iletişim formu, erişim ve numaralarınızın doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesi gerekir. Anlaşma gereği tahliyesi yapılan yapıların maliklerine, kiracıların yapıda ikamet etmesi şartı aranmaktadır. Sınırlı ayni hak sahiplerine ise geçici konut ya da iş yeri tahsisi işlemleri dâhilinde kira yardım ödeneği yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan mülkiyeti bir türlü belirlenemeyen vatandaşlara kira yardımı alma hakkı verilerek, kentsel dönüşüm kira yardım avantajı sağlamaları için gerekli olan bütün yasal haklar verilmiş sayılacaktır.

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2021 Kentsek Dönüşüm Kira Yardımı İçin Hangi Şartları Taşımak Gerekir?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada belirtilen işlemler dışında kanun kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir. Hasarlı ve riski yapıdaki konutları kullanan kişilere geçici konut ya da kira yardımı yapılarak mesken yardımı ve kira para desteği sağlanmaktadır. Sosyal politikalar bünyesinde ele alınan destekleme ödemeleri kapsamında bu kişilere yapılan anlaşma gereği kira yardımı yapılması öngörülmektedir. Bankaların kullandığı kredilerle dönüşüm projeleri bankaların özel devlet destekli hesaplarından ödenmektedir. Sosyal fon destekleri olarak kira yardımı ödenekleri dönüşüm projeleri bünyesinde vatandaşa yardım edilmektedir. Faiz desteği veren bankaların usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı ödenek ve bütçe planlarında belirtilmektedir. 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ile riskli ve yıkım grubunda olan binalar yıkılarak yerine daha sağlam ve uzun ömürlü yaşanabilecek, deprem ve doğal afetlere dayanıklı yapı ve binalar inşa edilmektedir. Devlet, sağladığı kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda oturan kişilere kira yardım desteği sunmaya devam etmektedir.