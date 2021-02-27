2021 Yılı Asgari Ücretten Emekli Olan Ne Kadar Emekli Maaşı Alır?

2021 asgari ücret emekli maaşı Türkiye Emekliler Derneği tarafından belirlenmiştir. 2021 yılı için belirlenen net asgari ücret 2.825,9 TL ‘dir.

2021 Yılı Asgari Ücret Miktarı Ne Kadardır?

2021 asgari ücret net olarak 2.825,9 TL olarak belirlenmiştir. Bu asgari ücret evlilik durumu, çocuk sahibi olma durumu ve çocuk sayısı durumuna göre değişiklik gösterir. Bu durumlara örnek olan asgari ücret tutarları şunlardır:

• Bekâr ve çocuğu bulunmayan kişilerin asgari ücreti 2.825,9 TL

• Evli ve eşi çalışmayan kişilerin asgari ücreti 2.879,57 TL

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• Evli, bir çocuk sahibi ve eşi çalışmayan kişilerin asgari ücreti 2.919,81 TL

• Evli, iki çocuğu olan ve eşi çalışmayan kişilerin asgari ücreti 2.960,06 TL

2021 Yılı Memur Emekli Maaşı Zam Oranı Ne Kadardır?

Memur emekli maaş zammı güncel enflasyon oranı olan %14,6’ya göre %7,36 oranında zam artışı devlet tarafından uygulandı. 2020 yılında en düşük memur emeklisi 4.154 TL iken 2021 yılında 305 TL zam yapılarak 4.459 TL aylık emekli maaşına yükselmiştir. En yüksek emekli maaşı alan bürokrat maaşı ise 2020 yılında 15.337 TL iken 2021 yılında %7,36 oranındaki zam ile beraber 16.465 TL’ye yükselmiştir. En yüksek emekli maaşı alan bürokratın emekli maaşı 2021 yılında 1.128 TL zam kazanmıştır.

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2021 Yılı SSK Ve BAĞ-KUR Emekli Maaşı Zam Oranı Ne Kadardır?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaş zammı 2021 yılı için devlet tarafından %8,36 olarak belirlenmiştir. 2020 yılında asgari maaştan emekli maaşı alan bir Türk vatandaşı 1.500 TL emekli maaşı alırken 2021 yılında bu zam ile beraber ortalama 1.625 TL’ye SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı yükselmiştir. En yüksek maaştan çalışan esnaf emekli maaşı ise 2021 yılında 334 TL artış yapıldı. Türkiye Emekliler Derneği, 2021 yılı enflasyon oranına göre asgari ücretten maaş emekli maaşı zam miktarının 500 TL olmasını talep etmişti fakat yaklaşık 125 TL bir maaş zammı yapılmış oldu.

2021 Yılı İçin En Düşük Emekli Maaşları Ne Kadardır?

2021 en düşük emekli maaşı miktarı vatandaşların bağlı olduğu sigortaya göre değişkenlik gösterir. 2021 yılında yapılan zamlarla beraber bazı emeklilerin emekli maaşları şöyledir:

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• BAĞ-KUR emekli maaşı 1.625 TL

• SSK (4A) emekli maaşı 2.000 TL

• Tarım BAĞ-KUR emekli maaşı 1.332 TL

• Memur emekli maaşı 4.459 TL

2021 Yılı Asgari Ücretten Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadardır?

Asgari ücretten malulen emekli olan kişilerin emeklilik maaşları sigorta kapsamlarına göre değişkenlik gösterir. 2021 yılı için belirlenen asgari ücretten malulen emekli olan kişilerin emekli maaşları şöyledir:

• 2021 yılında SSK kapsamında malulen emekli olan kişinin emekli maaşı 1.500 TL’dir

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• 2021 yılında BAĞ-KUR kapsamında malulen emekli olan kişinin emekli maaşı 1.500 TL’dir.

• 2021 yılında devlet memuru kapsamında emekli olan kişinin emekli maaşı 2.400 TL ile 2.600 TL arasında değişkenlik gösterir.

• 2021 yılında tarım SSK ve çiftçi BAĞ-KUR kapsamında malulen emekli olan kişilerin emekli maaşları 1.500 TL’dir.

• 2021 yılında 3600 gün kapsamında malulen emekli olan kişinin emekli maaşı 1.500 TL’dir.

Malulen emekliyi asgari ücretten olan kişilere 1.500 TL’den daha düşük emekli maaşı verilemez.