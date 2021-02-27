2021 Yılı Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

SGK’ya bağlı olarak 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişilerin malulen emekli olmaları için belirli koşulları yerine getirmiş olur. Malulen emeklilikte yaş şartı aranmaz. Bu kişiler yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmişler ise yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar.

Malulen Emeklilik Koşulları Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları çok çeşitlilik gösterir. Bu malulen emeklilik koşullarından bazıları şunlardır:

• En az 15 sene sigortalı çalışma şartı

• Toplam olarak 1800 gün malullük süresi

• Yaşlılık primi veya ölüm primi bildirilmiş olan kişiler

REKLAM

Malulen Emeklilik Koşulları Hangi Hastalıkları Kapsar?

Malulen emeklilik şartları birçok çeşitli hastalığı kapsar. Malulen emekli olan kişilerin sahip olduğu bazı hastalıklar şunlardır:

• Epilepsi (Sara Krizi)

• Demans (Bunama)

• Beyin Tümörü

• Parkinson Sendromu

• Kanser (Cilt, lösemi, lenfoma, tükürük bezleri, meme, sinir sistemi, mide, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, baş yumuşak doku, testis ve penis kanser türleri)

REKLAM

• Serebral Palsi

• Multple Skleroz (MS)

• Şizofreni

• Bipolar Bozukluk

• Retina Kanaması

• Görme Problemi

• Anemi

• Behçet Hastalığı

• Bacak ve kol gibi belirli uzuvların organ kaybı

REKLAM

• Böbrek nakli

• Akciğer nakli

• Kalp nakli

• Zeka Geriliği Problemleri

• Yardım olmadan ciddi boyutta denge problem yaşayan kişiler

• İşitme kaybı yaşayan kişileri

• Karaciğer nakli

• Karaciğer sirozu

REKLAM

• Kalp yetmezliği

• Kalp kapak hastalıkları

• AIDS

• Verem

• Solunum sistemi rahatsızlıkları

• Metobolik hastalıklar

Malulen Emeklilikte Hastalık Yüzdeleri Nelerdir?

Malulen emeklilikte hastalıkların görülme olasılıkları birbirinden farklıdır. Çalışan kişilerin çalışma kaybı gücü %40’ın üzerinde olan kişilerin özür oranları şunlardır:

• Malulen emeklilikte özür oranı %50 ile %59 arasında ise en az 16 senelik sigortalı olmalı ve 4320 gün çalışılmış olması gerekir.

REKLAM

• Malulen emeklilikte özür oranı %40 ile %49 arasında ise en az 18 sene sigortalı olmak ve 4680 gün çalışılmış olması gerekir.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu çalışan kişilerin Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünden yapılabilir. Malulen emeklilik başvurusunda gerekli evraklar şunlardır:

• Maluliyet Talep Dilekçesi

• İlk işe giriş belgesi

• Erkekler için askerlik süre belgesi

• Askerlikten muaf olmuş olan kişiler için askerlik sakat raporu

REKLAM

• İlk işse girişteki sağlık raporu ve sağlık beyanı

• Aslı ve dayanağı olan sağlık raporu

• Sigortalı kişinin hastalığı ile ilgili önceden alınmış sağlık belgelerinin birebir örneği

• Devlet tarafından sigortalı olan kişiye daha önce verildiyse verilmiş olan maluliyet kararı yazılı olan rapor ve belgeler

Malulen Emeklilik İçin Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik maaşı hesaplamak için sigorta süresi ve sigorta prim gün sayısı dikkate alınmalıdır. Malulen emekli olacak kişilerin sigorta süresi en az 10 sene sigorta prim gün sayısı ise 90.000 olarak belirlenmiştir. Sigorta prim günü 90.000’den daha az olan kişilerin sigorta prim gün sayısı 90.000 gün olarak hesaplanırken daha fazla sigorta prim günü olanları ise sigorta prim gün sayısı üzerinden aylık olarak hesaplanır. Malulen emeklilik talebi reddedilen kişiler sağlık raporlarını tekrardan yüksek sağlık kurulunun incelemesi için Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüğüne gönderebilir.