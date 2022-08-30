Özgün Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? 2022-2023 fikstürü çekildi
ÖZGÜN HABERLER

Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? 2022-2023 fikstürü çekildi

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu Kura Çekimi yapıldı. Çekilen kuralar neticesinde ligin ilk maçının ne zaman olcağı da araştırılıyor. Peki basketbol liginde maçlar ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 fikstürü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022-2023 Basketbol Süper Ligi ne zaman ve hangi maçla başlayacak?
Basketbol maçları

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı.

Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçları hangileri?

Ligin ilk haftasında Anadolu Efes-Galatasaray Nef karşılaşması oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Onan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Bize çok güzel bir ülke bıraktılar ve biz de ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün burada kulüp temsilcilerimizle, yeni sezon öncesi neler hissedildiğine dair en güzel günlerden birisini yaşadık. Birbirinden değerli 16 takımımız var. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Konyaspor ve Manisa BŞB’ye başarılar diliyoruz. Süper Lig ailesine yeni katılan 2 üye. Pandemiyle uzun süre boğuştuk ve seyircilerin salona gelemediği süreci yaşadık. Ben inanıyorum ki bütün basketbolseverler salonları dolduracaktır” dedi.

Ömer Onan son olarak Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu konusunda ise “İsim sponsorluğu neredeyse bitti diyebiliriz. Son 1-2 detay kaldı, kısa süre içinde bunu açıklayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstür

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:

Anadolu Efes-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi BasketAliağa Petkim

Türk TelekomDarüşşafaka

Gaziantep BasketFrutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe BekoBahçeşehir Koleji

TofaşOnvo Büyükçekmece Basketbol

BeşiktaşKonyaspor

Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediye Spor

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 elemeleri kadrosu açıklandı! Kadroda kimler var?
ÖZGÜN
12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 elemeleri kadrosu açıklandı! Kadroda kimler var?

Külçe altınlarla dolu hazine bulundu

Külçe altınlarla dolu hazine bulundu

​Sır gibi saklanıyordu: İlk kez ortaya çıktı.
Türkiyede en çok nereli var?

Türkiye'de en çok nereli var?

​Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK yuvasına döndü: Terör bağlantılı 33 kişi halâ görevde

Şii lider Sadr destekçilerine çağrı yaptı: Bir saat içinde alandan çekilin.

​Milli gururumuz hangardan çıkarken görüntülendi.

Türkiye'nin beklediği festivalden ilk görüntüler.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı.

12 kişilik ekiple inanılmazı başardılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenen bir Türkiye inşasını kimse engelleyemeyecektir.

​Araç sahiplerine sevindiren haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.