Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? 2022-2023 fikstürü çekildi

Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ve kulüp yetkilileri katıldı.

Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçları hangileri?

Ligin ilk haftasında Anadolu Efes-Galatasaray Nef karşılaşması oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Onan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Bize çok güzel bir ülke bıraktılar ve biz de ona sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün burada kulüp temsilcilerimizle, yeni sezon öncesi neler hissedildiğine dair en güzel günlerden birisini yaşadık. Birbirinden değerli 16 takımımız var. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Konyaspor ve Manisa BŞB’ye başarılar diliyoruz. Süper Lig ailesine yeni katılan 2 üye. Pandemiyle uzun süre boğuştuk ve seyircilerin salona gelemediği süreci yaşadık. Ben inanıyorum ki bütün basketbolseverler salonları dolduracaktır” dedi.

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Ömer Onan son olarak Basketbol Süper Ligi’nin isim sponsorluğu konusunda ise “İsim sponsorluğu neredeyse bitti diyebiliriz. Son 1-2 detay kaldı, kısa süre içinde bunu açıklayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu fikstür

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta oynanacak maçlar şu şekilde oluştu:

Anadolu Efes-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi BasketAliağa Petkim

Türk TelekomDarüşşafaka

Gaziantep BasketFrutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe BekoBahçeşehir Koleji

TofaşOnvo Büyükçekmece Basketbol

BeşiktaşKonyaspor

Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediye Spor