Dünya Kupasını kazanan ülke hangisi?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda tarihinde 3 kez karşılaştı. Arjantin bu mücadelelerden 2 galibiyet alırken Fransa ise 1 galibiyet sevinci yaşadı. Dev final öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Arjantin-Fransa final maçı ilk 11

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Enzo, De Paul, Messi, Mac Allister, Di Maria, Alvarez Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Messi-Mbappe

Dünya Kupası gol kralı kim?

Dünya Kupası'nın yıldızları şampiyonluğun yanı sıra 'Altın Ayakkabı' için de yarışıyor. Mbappe ve Messi 5'er golle zirveyi paylaşırken, Olivier Giroud (Fransa) ve Julian Alvarez'in (Arjantin) de 4'er golü bulunuyor. Gollerin eşit olması durumunda asist sayılarına bakılacak. Messi'nin 3, Mbappe'nin ise 2 asisti bulunuyor. Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan, bu ödülün sahibi olacak.

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Dünya Kupası

Dünya Kupasını kim ne zaman kazandı?

1930: İlk Dünya Kupası finalinde Arjantin, Uruguay'a 4-2 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. 1978: Arjantin, 48 yıl sonra evindeki finallerde favori olmasa da favori yapılan taraftı. Kempes'in yıldızlaştığı, finalin tabelasında Arjantin:3 Hollanda:1 yazıyordu. 1986: Meksika'da İngilizleri eliyle yıkan Maradona önderliğinde Arjantin'in finaldeki rakibi Batı Almanya idi. 2-0'dan 2-2'yi bulan Almanları yıkan gol bitime dört dak-i ka kalan Maradona'nın pası ile Burruchaga'dan geldi. 1990: Batı Almanya yetenekli jenerasyonu ile 4 yıl öncesinin rövanşını finalde Brehme'nin penaltısıyla aldı. 2014: Güney Amerika'daki ezeli rakibi Brezilya'yı hezimete uğratan Almanya'yı, Dünya Kupası finalinde 3. kez karşısında buldu Arjantin. Uzatmaların ikinci yarısında fileleri havalandıran Mario Götze, Arjantinlileri üzdü. 1998: Paris'te Brezilya'yı Zidane (2) ve Petit'in golüyle deviren Fransa, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı. 2006: Bir önceki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Fransızların, Berlin'deki rakibi İtalya idi. Zidane'nın Materazzi'yi kafa attığı final olarak tarihe geçen Dünya Kupası'nda 1-1 biten maçı İtalyanlar penaltılarla 5-4 kazanmıştı. 2018: EURO 2016'yı kaybeden ve genç jenerasyonuyla EURO 2020'ye "hazır" olması beklenen Fransa, Hırvatistan'ı finalde 4-2 yenmişti.

Almanya'nın 8 final ile önde olduğu kupa tarihinde Arjantin 6, Fransa 4. finaline çıkıyor. Fransa kupayı kazanırsa, 1934-1938'de İtalya ve 1958 ve 1962'deki Brezilya'dan sonra kupayı arka arkaya kaldıran üçüncü ülke olacak. 1982 Dünya Kupası'ndan beri her finalde en az bir futbolcusu olan iki kulüp var: Bayern Münih ve İnter.

1934 ve 1938 finallerini Vittorio Pozzo ile kazanan İtalya'dan sonra Fransa da Deschamps ile arka arkaya iki Dünya Kupası kazanan ülke olma peşinde. Fransa kazanırsa Marcus Thuram, futbol tarihine Dünya Kupası kazanan ilk baba-oğul olarak geçecek. Baba, Lilian Thuram, 1998'de kazandığında oğlu Marcus bir yaşındaydı.

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