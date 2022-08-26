Bursluluk sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların gireceği bursluluk sınavı giriş yerleri hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2022 İOKBS sınavı Eylül ayında yapılacak. MEB tarafından açıklanacak İOKBS sınav yerleri sınava girecek adayların bir numaralı gündeminde yer alıyor. Peki; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 bursluluk sınavı ne zaman?

2022 İOKBS bursluluk sınavına ilişkin başvurular 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 saat 10.00'da gerçekleşecek.

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Bursluluk sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş belgesi MEB tarafından 26 Ağustos’ta yayınlandı. Adaylar http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sınav yerlerini öğrenebilecekler. 2022 İOKBS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ