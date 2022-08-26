Özgün Bursluluk sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022
ÖZGÜN HABERLER

Bursluluk sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

“Bursluluk sınav yerleri belli oldu mu?” sorusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla yanıtını buldu. Aylardır hazırlıklarını sürdüren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavına nerede gireceklerini merak ediyor. Peki bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı 2022? İşte MEB İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama: Bursluluk sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Bursluluk sınav yerleri açıklandı

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların gireceği bursluluk sınavı giriş yerleri hakkında araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2022 İOKBS sınavı Eylül ayında yapılacak. MEB tarafından açıklanacak İOKBS sınav yerleri sınava girecek adayların bir numaralı gündeminde yer alıyor. Peki; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 bursluluk sınavı ne zaman?

2022 İOKBS bursluluk sınavına ilişkin başvurular 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılacağı bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 saat 10.00'da gerçekleşecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş belgesi MEB tarafından 26 Ağustos’ta yayınlandı. Adaylar http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sınav yerlerini öğrenebilecekler. 2022 İOKBS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulu yine sel aldı

İstanbul'u yine sel aldı

​Esenyurt'ta araçlar yolda kaldı.
Mühendislik tarihine damga vurdu

Mühendislik tarihine
damga vurdu

​Dünya mühendislik tarihine damga vurdu.
Nevşin Mengüden imam hatiplilere hakaret eden Gülşene destek: Her okulla ilgili espri yapılabilir

​Bakan Kurum: Sao Paulo gemisinin söküm için Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek.

Üç ayda 319<br>ton atık toplandı

Üç ayda 319
ton atık toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yoğun çalışma.

​Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme.

Altı milyon vatandaşı kapsayacak: Tarih netleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.