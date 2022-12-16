2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı.

27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) sonuçları açıklandı.
2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT) SINAVI SONUÇLARI
- 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları için TIKLAYIN.
27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) sonuçları açıklandı.
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