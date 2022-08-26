TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 4 Eylül'de uygulanacak olan 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar tarafından nasıl sorgulama yapılacağı merak ediliyor. Peki TUS ile STS giriş belgeleri açıklandı.

TUS VE STS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 4 Eylül'de uygulanacak 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.

2022 TUS VE STS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

4 Eylül’de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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2022 TUS VE STS SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra, 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavı için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.