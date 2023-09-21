|
Özgün

2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. İlk etapta herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar 2. Tercih tarihlerini değerlendirdi. 12-17 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor. ''Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanır mı, 3. Tercih var mı?'' soruları da yanıt arıyor. 2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı...

09:14 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS ek tercih sonuçları

YKS ek tercih sonuçları

YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihlerinde tamamladı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan üniversite adayları, YKS 2. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan boş kontenjan listesine göre yapılan tercihlerin ardından ek tercih sonucuna ilişkin değerlendirme süreci başladı. Peki, "2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı...

YKS EK TERCİH (2. TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM net bir tarih vermedi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar tercihlerin alınmasının ardından bir hafta sonra açıklanmıştı. Tercih döneminin 17 Eylül’de sona erdiği göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların önümüzdeki hafta için belli olacağı düşünülüyor. Ayrıca üniversite kayıt işlemleri de eylül ayının son günlerinde yapılacak. Bu sebeple de tercih sonuçlarının 30 Eylül’den önce açıklanacağı tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.



#yks
#yks ek tercih
#ösym
#yks ek yerleştirme
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Her 3,2 saniyede yeni bir kişi ekleniyor! Alzheimer neden olur?