YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihlerinde tamamladı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan üniversite adayları, YKS 2. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan boş kontenjan listesine göre yapılan tercihlerin ardından ek tercih sonucuna ilişkin değerlendirme süreci başladı. Peki, "2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı...

YKS EK TERCİH (2. TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM net bir tarih vermedi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar tercihlerin alınmasının ardından bir hafta sonra açıklanmıştı. Tercih döneminin 17 Eylül’de sona erdiği göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların önümüzdeki hafta için belli olacağı düşünülüyor. Ayrıca üniversite kayıt işlemleri de eylül ayının son günlerinde yapılacak. Bu sebeple de tercih sonuçlarının 30 Eylül’den önce açıklanacağı tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.







