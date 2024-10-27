"2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK kredi ve burs tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından, 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvuruları için gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce öğrenci, "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorgulamalarını internet üzerinden yapmaya başladı. e-Devlet üzerinden açıklanacak olan KYK burs/kredi başvuru sonuçları öncesinde gözler duyuru ekranında. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.





Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.





KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.





KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.





KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.





Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.





KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.



