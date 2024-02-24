Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimler için belirlediği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvim kapsamında, siyasi partilerin aday listelerini, bağımsız adayların da başvurularını il seçim kurullarına vermesi için belirlenen süre dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİNDE NE KADAR, KAÇ ADAY VAR?

Edinilen bilgiye göre, başkent Ankara'da, 19 kişi siyasi partilerce, 6 kişi de bağımsız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için toplam 25 başvuru yapıldı.

Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılacak 2024 Yerel Seçimleri'nde

Cumhur İttifakı AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Turgut Altınok, CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Zafer Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Bartu Soral, Vatan Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Utku Reyhan, Memleket Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Zafer Burak Hasar, Yeniden Refah Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Suat Kılıç

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYLARI LİSTESİ TESLİM EDİLDİ Mİ?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçesine ilişkin aday listelerini Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Özcan, aday listelerini sunmalarının ardından yaptığı açıklamada, başkentin 25 ilçesine ilişkin adaylarını ve meclis üyeleri listelerini teslim ettiklerini bildirdi.

Hayırlı bir yarış olmasını dileyen Hakan Han Özcan, "Bu demokrasi yarışında kırmadan, incitmeden Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve güzel mozaiğini tesis ederek, demokrasiyi güzel bir şekilde hep beraber yaşayacağımıza inancımız tamdır." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'u ve diğer adaylarının seçildiği bilgisini 31 Mart akşamı liderlerine bildirmek istediklerini" söyleyen Özcan, Ankara'ya yakışan hizmetlere, eserlere, güzel projelere imza atmayı amaçladıklarını ifade etti.







