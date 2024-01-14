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AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi ne zaman açıklanacak?

17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları açıklanacak olan AK Parti’de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkan adayları da merak ediliyor. İlçe adaylarının belli olacağı tarih netleşti. Peki AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi ne zaman açıklanacak?

14:53 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 15:23 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
AK Parti ilçe belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi belli olmaya devam ediyor. AK Parti, yerel seçimler öncesinde 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. 14 Ocak’ta ATO Congressium'da yapılması planlanan AK Parti aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehrin yanısıra 31 ilin belediye başkan adayları duyurulacaktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, planlanan aday tanıtım toplantısının Pençe Kilit bölgesindeki şehitlerimiz nedeniyle ertelendiğini açıkladı. AK Parti’nin 17 büyükşehir, 31 il ve tüm ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

AK PARTİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti’nin tüm ilçe belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağı da merak konusu. 2024 yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti ilçe belediye başkan adayları 30 Ocak tarihine kadar açıklanacak.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. AK Parti ilçe adayları açıklanır açıklanmaz tam liste burada yer alacaktır.




#AK Parti
#AK Parti ilçe belediye başkan adayları
#2024 yerel seçimleri
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