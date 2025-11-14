2025 Kasım ayı temettü takvimi: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?

Kasım ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. 14 Kasım ile 28 Kasım arasında yapılacak bu ödemelerle ilgili detaylı listeye göz atarak, hangi şirketin ne kadar temettü ödeyeceğini öğrenebilirsiniz.





Temettü ödemesi yapacak şirketler

Borsa İstanbul’daki yatırımcılar için önemli olan temettü ödemeleri, Kasım ayında 8 şirket tarafından gerçekleştirilecek. Temettü ödemeleri, yatırımcılar için kâr paylaşımını ve pasif gelir elde etme imkanı sunarken, şirketlerin büyüme potansiyeli de bu ödemelerle daha da belirgin hale geliyor. 2025 Kasım ayında temettü dağıtacak şirketlerin ödeme tarihleri ve temettü miktarları ise şu şekilde sıralanıyor:





1. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,0278 TL

Ödeme Tarihi: 14 Kasım 2025

2. Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,1482 TL

Ödeme Tarihi: 14 Kasım 2025

3. Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,0276 TL

Ödeme Tarihi: 17 Kasım 2025

4. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,4250 TL

Ödeme Tarihi: 20 Kasım 2025

5. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,1995 TL

Ödeme Tarihi: 25 Kasım 2025

6. Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,3552 TL

Ödeme Tarihi: 25 Kasım 2025

7. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,0714 TL

Ödeme Tarihi: 27 Kasım 2025

8. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Temettü Tutarı: 0,0436 TL

Ödeme Tarihi: 28 Kasım 2025





Temettü ödemeleri yatırımcıları bekliyor

Kasım ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesinde, farklı sektörlerden birçok şirket yer alıyor. Yatırımcılar, temettü ödemeleri ile elde ettikleri gelirleri, uzun vadeli yatırım stratejilerinin bir parçası olarak kullanabiliyorlar. Özellikle büyük ve köklü şirketler, düzenli temettü ödemeleri ile yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Temettü miktarları ise şirketin kâr durumu ve dağıtım politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.



