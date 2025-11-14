2025 Kasım ayı temettü takvimi: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?

2025 yılı Kasım ayında, Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Bu temettü ödemeleri, hisse sahiplerinin ilgisini çekerken, yatırımcıların doğru zamanlamayla kâr elde etmesini sağlıyor. Kasım ayında temettü ödemesi yapacak şirketler, ödeme tarihleri ve temettü miktarlarıyla yatırımcılara fırsat sunuyor. İşte 2025 Kasım ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin tam listesi ve ödeme takvimi.
Kasım ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak. 14 Kasım ile 28 Kasım arasında yapılacak bu ödemelerle ilgili detaylı listeye göz atarak, hangi şirketin ne kadar temettü ödeyeceğini öğrenebilirsiniz.
Temettü ödemesi yapacak şirketler
Borsa İstanbul’daki yatırımcılar için önemli olan temettü ödemeleri, Kasım ayında 8 şirket tarafından gerçekleştirilecek. Temettü ödemeleri, yatırımcılar için kâr paylaşımını ve pasif gelir elde etme imkanı sunarken, şirketlerin büyüme potansiyeli de bu ödemelerle daha da belirgin hale geliyor. 2025 Kasım ayında temettü dağıtacak şirketlerin ödeme tarihleri ve temettü miktarları ise şu şekilde sıralanıyor:
Temettü Tutarı: 0,0278 TL
Ödeme Tarihi: 14 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,1482 TL
Ödeme Tarihi: 14 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,0276 TL
Ödeme Tarihi: 17 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,4250 TL
Ödeme Tarihi: 20 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,1995 TL
Ödeme Tarihi: 25 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,3552 TL
Ödeme Tarihi: 25 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,0714 TL
Ödeme Tarihi: 27 Kasım 2025
Temettü Tutarı: 0,0436 TL
Ödeme Tarihi: 28 Kasım 2025
Temettü ödemeleri yatırımcıları bekliyor
Kasım ayında temettü ödemesi yapacak şirketlerin listesinde, farklı sektörlerden birçok şirket yer alıyor. Yatırımcılar, temettü ödemeleri ile elde ettikleri gelirleri, uzun vadeli yatırım stratejilerinin bir parçası olarak kullanabiliyorlar. Özellikle büyük ve köklü şirketler, düzenli temettü ödemeleri ile yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Temettü miktarları ise şirketin kâr durumu ve dağıtım politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.