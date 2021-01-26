25 Ocak reyting sonuçları: Hangi dizi ve programlar en çok izlendi?
25 Ocak reyting sonuçları oldukça fazla merak ediliyor. Haftanın ilk gününde birincilik için mücadele eden dizi ve programlarda yarışın galibi belli oldu. Peki Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı veya diğer dizi ve programlardan hangisi birinci oldu?
Haber MerkeziDiğer
Total, AB ve ABC1 sıralamalarında birinciliği elde tutan dizi veya program belli oldu. Yeni yeni programlar, diziler ve yarışmaların ardından oluşan reytingler de araştırılmaya başlandı. Peki 25 Ocak reyting sonuçlarında son durum ne?
25 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?
25 Ocak reyting sonuçları açıklandı.
Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarını ise haberimizden öğrenebilirsiniz.
18 Ocak 2021 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi hem Total hem de AB reyting sonuçlarında birinci oldu.
Reyting nedir, nasıl ölçülür?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değil. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası yok. Reyting ölçme işlemi reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırıyor. Milyonlar tarafından takip edilen bir dizi reklam şirketleri ile anlaşarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Yorum