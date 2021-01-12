Hayat 11 Ocak reyting sonuçları En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış Büyük Selçuklu yer aldı mı?
TELEVİZYON

11 Ocak reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

11 Ocak reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen diziler, filmler ve yarışma programları birincilik için yarıştı. En çok izlenen diziler arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Sefirin Kızı, Maraşlı izleyenleri ekran başına kilitledi. Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Geçen haftanın galibi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Peki 11 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Reyting sonuçları açıklanıyor. Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralamada yer bulmaya çalışırken yarışma programları da rekabete hız kazandırdı.

Her gün bir önceki günün sıralaması beli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merakla bekleniyor. Peki 11 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, dördüncü sırada Çukur yer aldı.

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