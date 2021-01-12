11 Ocak reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Reyting sonuçları açıklanıyor. Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralamada yer bulmaya çalışırken yarışma programları da rekabete hız kazandırdı.
Her gün bir önceki günün sıralaması beli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merakla bekleniyor. Peki 11 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, dördüncü sırada Çukur yer aldı.