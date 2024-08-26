Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok şehirde toplu taşıma ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor. Peki, Türkiye'nin en büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de durum nasıl? 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi? Gelin birlikte inceleyelim.