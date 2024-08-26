30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2024 Resmi tatiller arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı için merak edilenler arasına bankalar girdi. Vatandaşlar, 30 Ağustos bankalar açık mı, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar resmi tatil mi? sorularına cevap arıyor.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümü olan Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Kamuda izinli olarak değerlendirilecek 30 Ağustos günü özel sektör için değişiklik gösterebilecek. Resmi tatilde banka ve borsa gibi hizmet alanları kapalı olacak.
30 AĞUSTOS 2024 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Buna göre resmi tatil günü hafta sonu ile birleşiyor.
30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
30 Ağustos resmi tatil olduğu için noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olmaktadır.