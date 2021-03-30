30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bugün BİM kataloğu yine indirimlerle dolu!

BİM 30 Mart - 2 Nisan indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın BİM kataloğu yine cebinizi düşünerek birçok üründe indirim sunuyor. Alışveriş için en çok tercih edilen kataloglar arasında BİM aktüel ürünler kataloğu geliyor. Bu hafta da BİM’de giyim, mutfak eşyası, yiyecek, ev aksesuarları ve elektronik eşyalar indirimlerle müşterilerine sunulacak. Bu sayede BİM 30 Mart – 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile ekonomik alışveriş yapmanız mümkün. Peki, bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM 30 MART - 2 NİSAN İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim 30 Mart 2021 aktüel ürün katalogları ikinci sayfasında özel fırsatlar ve kampanyalar yer almayı sürdürüyor. Bu hafta sizlerle olacak olan Serel Tahin 1400 gr 29,90 TL’den satılıyor. Ayruca Serel Üzüm Pekmezi 800 gr 22,50 TL’den alıcı bekliyor. Alışveriş listelerinde sıkça görmeye alıştığımız Berk Demlik Poşet Çay 100×3,2 gr 13,90 TL’den Bim’de indirime giriyor. İşte BİM’de indirim olan aktüel ürünler katalogları tam liste:

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BİM'de bu hafta, hindistan cevizi sütlü içecek 6,95TL, Serel tahin 29,90TL.

Silikon elyaf yastık 14,90TL, kadın terlik, 9,95TL.