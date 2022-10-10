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Üniversitelerde 35 yaş ve üzeri kadınlar için ek kontenjan verilecek

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Haber Merkezi Yeni Şafak
35 yaş üstü kadınlara üniversitelerde ek kontenjan var mı?
35 yaş üstü kadınlara üniversitelerde ek kontenjan! Cumhurbaşkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasa teklifine ilişkin, "Yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Samimiysen gel, anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Üniversitelerde) Zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde 35 yaş ve üzeri kadınlar için ek kontenjan mı verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız." dedi.

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