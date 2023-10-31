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45 yıl boyunca biriktirdi: Emekli öğretmen 62 yaşında hayalini gerçekleştirdi

Zonguldak’ta 62 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Bayramusta, lise yıllarında merak duyduğu antika eşyaları 45 yıl boyunca biriktirdi. Bayramusta, topladığı eşyaları dükkan açarak sergilemeye başladı. Emekli öğretmen, 45 yıllık birikimiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

14:12 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Zonguldak haberleri

Zonguldak haberleri

'ın Devrek ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Bayramusta, lise yıllarında at eğerine merak sardı. Besledikleri atını satan babasından at eğerini hatıra olarak isteyen Bayramusta, eyerin atla birlikte teslim edildiğini öğrenince köy köy gezip eyer aramaya başladı. Bulduğu eyerlerle birlikte 50 ila 100 yıllık eşyalar da bulan Bayramusta, eşyaları evinde biriktirmeye başladı.

'80 İLA 100 SENELİK EŞYALAR VAR'

Zonguldak’ta 62 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Bayramusta, lise yıllarında merak duyduğu antika eşyaları 45 yıl boyunca biriktirdi.

Bayramusta, topladığı eşyaları dükkan açarak sergilemeye başladı. Emekli öğretmen, 45 yıllık birikimiyle çocukluk hayalini greçekleştirmiş oldu.

Eşinin eşyaları depoya koyma tavsiyesinde bulunduğu Bayramusta, müsait bir ortam bulamayınca dükkan açmaya karar verdi. Emekli olunca 45 yıl boyunca biriktirdiği eşyaları dükkanında sergileyen emekli öğretmen, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Dükkanda eski halı, kilim, dokuma bez, ibrik gibi çeşitli eşyaların olduğunu ifade eden Bayramusta şöyle dedi:

"Dükkanı açalı 2,5 oldu. Fakat lise yıllarından itibaren sanata ilgim vardı. Ürünleri topladım. Evde yer kalmadı. Evde bunları temizlemek zor oldu. Eşim de depoya koymamız gerektiğini söyledi. Emekli olunca belki bir dükkan açarım dedim çünkü depom yoktu. Burayı açtım. Evdeki ürünleri buraya taşıdım. Ufak tefek şeyler toplayarak başladım. At eyerlerine ilgim vardı. Babam ormancıydı bizim atımız vardı. Emekli olduktan sonra atı sattı. Eyeri vermek zorunda kaldı. Ondan sonra köylerde at eyeri aramaya başladım. Bir kaç tane buldum. Onunla beraber eski süs eşyaları, mezatlara katılıyorum. Bu eşyaları biriktirdim, topladım. Bizim burada 80 ila 100 senelik eşyalar var. 1900’lü yıllarının başından itibaren tarihlendirebiliriz. Burada eski ibrikler var. İbriklerin üzerine tarihte var. Eski kilim var. Eski halılar var. Dokuma bezler var en az 70-80 yıllık. Askere gitmeden elimde bir kaç şey biriktirdim. 45 yıl önceden biriktirmeye başladım. Şu anda gelen ürünleri alıyorum. Kayıt yapıyorum ve sergiliyorum."





#Zonguldak
#Devrek
#Zonguldak haberleri
#İsmail Bayramusta
18 dakika önce
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