45 yıl boyunca biriktirdi: Emekli öğretmen 62 yaşında hayalini gerçekleştirdi

"Dükkanı açalı 2,5 oldu. Fakat lise yıllarından itibaren sanata ilgim vardı. Ürünleri topladım. Evde yer kalmadı. Evde bunları temizlemek zor oldu. Eşim de depoya koymamız gerektiğini söyledi. Emekli olunca belki bir dükkan açarım dedim çünkü depom yoktu. Burayı açtım. Evdeki ürünleri buraya taşıdım. Ufak tefek şeyler toplayarak başladım. At eyerlerine ilgim vardı. Babam ormancıydı bizim atımız vardı. Emekli olduktan sonra atı sattı. Eyeri vermek zorunda kaldı. Ondan sonra köylerde at eyeri aramaya başladım. Bir kaç tane buldum. Onunla beraber eski süs eşyaları, mezatlara katılıyorum. Bu eşyaları biriktirdim, topladım. Bizim burada 80 ila 100 senelik eşyalar var. 1900’lü yıllarının başından itibaren tarihlendirebiliriz. Burada eski ibrikler var. İbriklerin üzerine tarihte var. Eski kilim var. Eski halılar var. Dokuma bezler var en az 70-80 yıllık. Askere gitmeden elimde bir kaç şey biriktirdim. 45 yıl önceden biriktirmeye başladım. Şu anda gelen ürünleri alıyorum. Kayıt yapıyorum ve sergiliyorum."