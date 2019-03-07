8 Mart’ta kadınları

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu Modanisa.com, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Kadınların tecrübelerini paylaşarak birbirlerine ilham verecekleri” bir kampanya hazırladı. Tasarımcılarının yüzde 90'ı, çalışanlarının yüzde 70'i ve yönetici kadrosunun yüzde 80'i kadınlardan oluşan Modanisa.com, “eski ben’e tavsiye” mottosu ile genç kadınlara, birbirlerine yol göstermeleri ve güçlendirmeleri için tavsiyede bulunmalarını istiyor: ‘’Kendi geçmişinizi karşınıza alıp oturttuğunuzu; onunla sohbet ettiğinizi hayal edin. Geçmişteki size, en çok söylemek isteyeceğiniz o tek cümle nasıl bir şey olurdu?’’

Bu soruya verdiğiniz cevapları, “#eskibanatavsiyem” etiketi ile tercihe göre eski bir fotoğraf ya da bir video ile birlikte instagram hesabınızdan paylaşarak kampanyaya siz de katılabilirsiniz.

Kadının, hayatın her yerinde tam özgüvenle var olması gerektiğine inanan Modanisa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası için şu içgörüden yola çıktı:

“Kadın olmak, yaşamın içindeki engelleri ve kendimizi aşmak demektir. Her kadının hayatı aynı zamanda bir kendini tanıma, anlama, öğrenme sürecidir. Geriye dönüp baktığımızda “Keşke o gün bugünkü aklım olsaydı…” dediğimiz anlar çoktur ve normaldir. Kadın kendini tanıdıkça bilgeleşir ve hayatın iplerini eline alır, güçlenir. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, hayatın bize öğrettiklerini birbirimiz ile paylaşarak güçlenelim.”

Kurulduğu günden bu yana dünya kadınlarının, istedikleri gibi giyinip, iyi hissetmeleri için stil sahibi alternatifler sunmak amacı ile çalışan Modanisa.com, 8 Mart Kadınlar Günü’nü ayrıca yeni koleksiyon dahil tüm ürünlerde %50 indirim ile kutluyor. 4 Mart’ta mobil uygulama ile başlayan indirim günleri, 5 Mart’tan itibaren tüm platformlarda devam edecek.

Modanisa.com hakkında:

Türkiye’nin ilk uluslararası alışveriş sitesi olan Modanisa.com, dünyanın beş kıtasındaki 130 ülkede inançlarına göre giyim tarzı benimsemiş kadınlara hizmet veriyor. 2011 yılında kurulan Modanisa, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde yayın yapıyor. Dünyanın 5 kıtasına her gün binlerce kargo gönderen Modanisa, her ay 16 milyon ziyaretçiye app, mobil ve desktop platformlarından ulaşıyor web sitesinde ağırlıyor. Türkiye’den yaklaşık 650 markanın 70 bin çeşit ürününü dünya kadınları ile buluşturan Modanisa, 2016’da İstanbul’da, 2017 yılında Londra ve Dubai'de gerçekleştirdiği Modest Fashion Week'lerle bu konuda söz sahibi olan kurumlardan biri haline geldi.

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