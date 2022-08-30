12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 elemeleri kadrosu açıklandı! Kadroda kimler var?

EuroBasket 2022'de mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuvada yer alacak 12 kişilik kadrosu belli oldu. Peki EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor?
EuroBasket 2022 Erkek Basketbol Takım kadrosu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022'deki 12 kişilik kadrosu şu şekilde: Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor?
Organizasyonda son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya'da yapılacak.
Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım erkek basketbol takımı maç programı şu şekilde:
1 Eylül 2021, Perşembe
TSİ 17.15 Türkiye - Rusya
3 Eylül 2021, Cumartesi
TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye
4 Eylül 2021, Pazar
TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan
6 Eylül 2021, Salı
TSİ 14.30 Belçika - Türkiye
7 Eylül 2021, Çarşamba
TSİ 14.30 Türkiye - İspanya
Şampiyonada Slovenya, Fransa, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye favoriler arasında gösteriliyor.