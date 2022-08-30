12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 elemeleri kadrosu açıklandı! Kadroda kimler var? EuroBasket 2022'ye sayılı günler kala A Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu da açıkladı. Ergin Ataman yönetimindeki basketbol takım kadrosunun belli olmasından sonra bu kez de EuroBasket 2022 tarihi merak edilmeye başlandı. Peki milli takım basketbol kadrosunda kimler var? EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Abone Ol