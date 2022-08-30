Özgün 12 Dev Adamın EuroBasket 2022 elemeleri kadrosu açıklandı Kadroda kimler var?
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12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 elemeleri kadrosu açıklandı! Kadroda kimler var?

EuroBasket 2022'ye sayılı günler kala A Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu da açıkladı. Ergin Ataman yönetimindeki basketbol takım kadrosunun belli olmasından sonra bu kez de EuroBasket 2022 tarihi merak edilmeye başlandı. Peki milli takım basketbol kadrosunda kimler var? EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor? İşte detaylar

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Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosunda kimler var? EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor?
EuroBasket 2022 kadrosu

EuroBasket 2022'de mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuvada yer alacak 12 kişilik kadrosu belli oldu. Peki EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor?

EuroBasket 2022 Erkek Basketbol Takım kadrosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022'deki 12 kişilik kadrosu şu şekilde: Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

EuroBasket 2022 ne zaman başlıyor?

Organizasyonda son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya'da yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım erkek basketbol takımı maç programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe

TSİ 17.15 Türkiye - Rusya

3 Eylül 2021, Cumartesi

TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül 2021, Pazar

TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2021, Salı

TSİ 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül 2021, Çarşamba

TSİ 14.30 Türkiye - İspanya

Şampiyonada Slovenya, Fransa, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye favoriler arasında gösteriliyor.

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