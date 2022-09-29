A1 Ehliyeti nasıl alınır, A1 ehliyet kaç cc motor kullanabilir?

Ülkemizde en yaygın kullanılan A1 ehliyeti motosikletlerde cc olarak en uygun ehliyet sınıfıdır. Ehliyet alma şartları, sınav kuralları, ücretler ve gerekli belgelerin ne olduğunu merak edenler haberimizi okuyarak A1 ehliyeti hakkında merak edilen her sorunun cevabına ulaşabilir.

A1 EHLİYETİ NASIL ALINIR?

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir sürücü kursuna başvurmalısınız. A1 ehliyetinde ilk olarak eğitim alınacak ve ilk direksiyon dersi alınacak kursun seçilmesidir.

Kursun seçilmesinden sonra derslere düzenli katılarak ehliyet alabilmek mümkündür. A1 ehliyeti alabilmek için teorik derslere katılım ve derslerden sonra teorik sınavının geçilmesi gerekir. Derslere katılma imkanı yok ise direk çıkmış sorular ile teorik sınava hazırlanmak da mümkündür.

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A1 EHLİYETİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ

> Nüfus cüzdanı fotokopisi

> Diploma ya da öğrenim belgesi fotokopisi ve aslı

> Ehliyet almanıza engel olmadığını gösteren adli sicil kaydı

> Aile hekimi, uzman hekim ya da pratisyen hekim tarafından verilmiş sağlık raporu

> Başka bir sürücü belgeniz varsa fotokopisi

> En geç son altı ay içinde çektirmiş olduğunuz iki tane biyometrik fotoğraf

> 18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi

> Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz

A1 EHLİYETİ HANGİ TÜR ARAÇLARI KULLANMANIZI SAĞLAR?

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü (cc), gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanmanızı sağlar.

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A1 EHLİYET KAÇ CC MOTOR KULLANABİLİR?

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 cc, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen motorları kullanabilir.