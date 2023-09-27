Açık uçlu soru

, genellikle tek kelimeyle ya da evet/hayır şeklinde kısa yanıtlarla cevaplanamayan, bireyin kendi deneyimlerini, bilgisini ve hislerini ifade teşvikini teşvik eden bir soru türüdür. Bu soruları, konuşma veya yazıda derinlik ve detayı teşvik eder.