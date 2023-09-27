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Açık uçlu soru ne demek?

Açık uçlu soru, tek bir kelime veya cümleyle cevaplanması mümkün olmayan, yoruma dayalı sorulardır. Bu tür sorular, kişinin bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla sorulur. Açık uçlu sorular, öğrencilerin kendi düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmelerini sağlar. Peki Açık uçlu nedir, nasıl olur? İşte Açık uçlu soru örnekleri.

11:17 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Açık uçlu soru anlamı

Açık uçlu soru anlamı

Dijital çağın getirdiği bilgi analizleri içerisinde, merak edilenlerin hızlı cevap bulma sonuçları giderek artıyor. Ancak bazı sorular vardır ki tek bir kelime veya cümle ile yanıtlanamaz. İşte burada "açık uçlu soru" oluşumu oluşuyor.

Açık uçlu soruların tanımı

Açık uçlu soru
, genellikle tek kelimeyle ya da evet/hayır şeklinde kısa yanıtlarla cevaplanamayan, bireyin kendi deneyimlerini, bilgisini ve hislerini ifade teşvikini teşvik eden bir soru türüdür. Bu soruları, konuşma veya yazıda derinlik ve detayı teşvik eder.

Açık uçlu soruların önemi

Açık uçlu sorular
, karşımızdakine düşünme ve refleksiyon yapma fırsatı verir. Eğitim, psikoloji, iş görüşmeleri ve pazarlama alanlarında sıklıkla kullanılır. Özellikle araştırma ve anketlerde, piyasadaki gerçek bilgiler ve hislerini öğrenmek için bu tür incelemelere başvurulur.

Açık uçlu soruların özellikleri neler?

Açık uçlu soruların bazı özellikleri şunlardır:

Kısa cevaplarla (var- yok gibi) cevaplanması mümkün değildir.

Çoktan seçmeli sorulardan farklı olarak devamında başka soruların da sorulmasına ve kişiyi farklı açılardan ölçmeye olanak verir.

Ezbere dayalı cevapların önüne geçer.

Kişinin bilgi ve becerilerini ölçmek için daha uygundur.

Açık uçlu soru örnekleri

Açık uçlu soruların bazı örnekleri şunlardır:

  1. Çocukluğunuzda en çok hatırladığınız an nedir?
  2. Bu kitabı okuduktan sonra nasıl hissediyorsunuz?
  3. En büyük başarınızı nasıl başardınız?
  4. En sevdiğiniz kitap hakkında ne düşünüyorsunuz?
  5. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ne gibi adımlar atılabilir?
  6. Bir yazar olarak en büyük amacınız nedir?
  7. Matematikte en sevdiğiniz konu nedir ve neden?
  8. Bir problemi çözmek için en sevdiğiniz yöntem nedir?

Açık uçlu sorular, eğitim, iş ve araştırma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu sorular, öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek, çalışanların performansını değerlendirmek ve yeni fikirler ve çözümler geliştirmek için önemli bir araçtır.

Açık uçlu soruların avantajları
şunlardır:

Kişinin bilgi ve becerilerini daha kapsamlı bir şekilde ölçmeye olanak sağlar.

Ezbere dayalı cevapların önüne geçer.

Kişinin yaratıcılığını ve düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Açık uçlu soruların dezavantajları
şunlardır:

Değerlendirmesi daha zor olabilir.

Cevapları objektif olarak ölçmek zor olabilir.

Öğrencilerin cevabı uzun olabilir.


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23 dakika önce
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