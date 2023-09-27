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Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Adana Demirspor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş’ın bu akşam en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar olacak. Adana Demirspor’da ise Yusuf Erdoğan ve Niang gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Adana Demirspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:45 . 27/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, son karşılaşmada Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu ve bu maçta 3 kırmızı kart gördü. Patrick Kluivert’ın nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Adana Demirspor - Beşiktaş maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

71 Shahruddin Magomedaliev

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

22 Jonas Svensson

7 Yusuf Sarı

8 Emre Akbaba

10 Younes Belhanda

32 Yusuf Erdoğan

2 İsmail Çokçalış

30 Nani

9 M'Baye Niang

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

26 Arthur Masuaku

30 Eric Bailly

8 Salih Uçan

15 Alex Oxlade-Chamberlain

18 Rachid Ghezzal

19 Amir Hadziahmetovic

9 Cenk Tosun

10 Vincent Aboubakar

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR



#Adana Demirspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
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