Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, son karşılaşmada Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu ve bu maçta 3 kırmızı kart gördü. Patrick Kluivert’ın nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Adana Demirspor - Beşiktaş maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
71 Shahruddin Magomedaliev
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
7 Yusuf Sarı
8 Emre Akbaba
10 Younes Belhanda
32 Yusuf Erdoğan
2 İsmail Çokçalış
30 Nani
9 M'Baye Niang
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
26 Arthur Masuaku
30 Eric Bailly
8 Salih Uçan
15 Alex Oxlade-Chamberlain
18 Rachid Ghezzal
19 Amir Hadziahmetovic
9 Cenk Tosun
10 Vincent Aboubakar