Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kazanamayan Adana Demirspor, son karşılaşmada Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu ve bu maçta 3 kırmızı kart gördü. Patrick Kluivert’ın nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Adana Demirspor - Beşiktaş maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.