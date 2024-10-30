Adana, hem tarımı hem de sanayisiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan bir il. Ancak, şehirdeki posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Adana'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Adana ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.