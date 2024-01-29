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AFAD gönüllüsü başvurusu nasıl yapılır?

AFAD Gönüllüsü olmak, afet ve acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için önemli bir adımdır. AFAD Gönüllüleri, arama-kurtarma, ilk yardım, psikososyal destek, tahliye ve barınma gibi birçok alanda görev alırlar. AFAD gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar gönüllü olmanın yollarını ve şartlarını araştırıyor. Peki AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler? AFAD gönüllülük eğitimi nasıl olur? İşte soruların cevapları.

15:22 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:24 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler
AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler

AFAD gönüllüleri, afet ve acil durumlarda insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için çalışırlar. AFAD gönüllüsü olmanın şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir.
  2. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
  3. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala
(https://gonullu.afad.gov.tr)
yönlendirileceklerdir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK EĞİTİMİ NASIL OLUR?

  1. Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD’a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir.
  2. AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir.
  3. AFAD Gönüllülük Sisteminde, eğitimlere ek olarak, gönüllülerin katılabileceği huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler / görevler de olacaktır. Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilecektir. Bu puanlarla gönüllülere küçük sürpriz hediyeler gönderilecektir.

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