Muğla'nın Datça ilçesinde saat 20.46'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında saat 20.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi başta olmak üzere çevre bölgelerden de hissedilen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD DUYURDU
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 20.46'da merkez üssü Akdeniz açıkları olan ve Richter Ölçeği'ne göre 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,37 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Datça'ya 188.73 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER NEREDE OLDU?
Son depremler anlık olarak AFAD sistemlerinde kayıt altına alınmaktadır. Yayımlanan son dakika deprem bilgileri şu şekilde;
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-07 20:46:07 35.12889 26.62972 7.37 MW 5.0 Akdeniz - [188.73 km] Datça (Muğla)
2025-07-07 20:18:11 40.84 28.12806 11.23 ML 2.6 Marmara Denizi - [20.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-07-07 20:13:58 39.23667 28.99056 11.96 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-07-07 19:37:30 39.06222 43.68472 7.13 ML 1.4 Muradiye (Van)
2025-07-07 19:29:11 38.1525 38.53639 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2025-07-07 19:01:46 39.2375 28.99167 14.75 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-07-07 18:54:06 39.25194 28.98556 12.35 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-07-07 18:51:53 39.245 29.00611 8.03 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-07-07 18:37:08 40.485 29.23444 6.66 ML 1.7 Orhangazi (Bursa)
2025-07-07 18:32:25 38.45639 39.29306 6.63 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2025-07-07 18:23:34 39.48167 28.09 7.62 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-07-07 18:11:22 37.0125 38.92639 7.0 ML 1.9 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2025-07-07 17:45:18 39.0625 38.07667 6.96 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2025-07-07 17:35:04 38.25111 38.76944 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2025-07-07 17:31:41 37.00222 29.55806 6.96 ML 1.0 Altınyayla (Burdur)
2025-07-07 17:02:02 39.48167 41.2275 7.04 ML 1.8 Tekman (Erzurum)
2025-07-07 15:38:15 35.82722 31.65583 16.0 ML 2.9 Akdeniz - [74.84 km] Gazipaşa (Antalya)