"Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Paketi ödemeleri hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Haziran 2022'de başlayan program kapsamında ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı. Peki Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?

HAZİRAN 2024 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Haziran 2024 ödemelerinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.