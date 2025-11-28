Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Aralık Dönemi 2828 İstihdam Tercih Kılavuzu yayında: Kimler başvurabilir, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korunma veya bakım tedbiri almış gençlerin kamuda istihdam edilmesi için uygulanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yeni tercih dönemini başlattı. Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar, bu kadroların nitelikleri ve kontenjanları detaylı şekilde açıklandı. Bu dönem tüm yerleştirmeler kura yöntemi ile gerçekleştirilecek. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki tüm hak sahipleri, belirlenen kadrolar arasından tercih yapabilecek.





Kimler başvurabilir? Şartlar netleştirildi

2828 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesine göre tercih yapabilecek adaylarda şu şartlar aranıyor:

Haklarında korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış olması,

Bakanlığın kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmet modellerinden en az 2 yıl yararlanmış olması ve reşit olduktan sonra da hizmet almaya devam etmesi,

Korunma ya da bakım tedbirinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmış olması.

Bu şartları taşıyan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi olarak listeye ekleniyor ve yerleştirme sürecine katılabiliyor.





Tercihler 1-16 Aralık 2025’te e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Hak sahipleri, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri” bölümünden tercih ekranına erişecek.

Başlangıç: 1 Aralık 2025

Bitiş: 16 Aralık 2025, saat 23.59

Tercihlerin geçerli sayılması için mutlaka “Tercihleri Onayla ve Bitir” butonuna basılması gerekiyor. Onaylanmayan tercihler kesinlikle işleme alınmayacak.





Mezuniyet şartı: Son gün itibarıyla mezun olmayanların ataması yapılmayacak

Kılavuza göre hak sahiplerinin tercih gönderme sürecinin son günü olan 16 Aralık 2025 itibarıyla; Mezun oldukları öğrenim düzeyine uygun kadroları seçmiş olmaları, Mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerindeki sistemde görünür olması gerekiyor. Son gün itibarıyla mezun olmayan kişilerin yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak.

Doğru kadroyu tercih etmek kritik: Nitelik kodlarına dikkat

Kılavuzda yer alan kadrolar öğrenim düzeyine göre 4 tabloda toplanıyor:

Tablo-1: Ortaöğretim

Tablo-2: Önlisans

Tablo-3: Lisans

Tablo-4: İlkokul–ortaokul–ilköğretim

Adaylar yalnızca kendi öğrenim düzeylerine uygun kodlarla belirtilen kadrolara başvurabiliyor.

En sık kullanılan nitelik kodları:

2001: Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

3001: Önlisans mezunları

4001: Lisans mezunları

Belirli bir meslek alanı gerektiren kadrolarda ise ilgili program kodu kullanılıyor. Örneğin “4669–İnşaat Mühendisliği” kodu olan bir pozisyona sadece inşaat mühendisliği mezunları başvurabiliyor.





Yanlış tercih atamayı geçersiz kılacak

Adayın öğrenim düzeyiyle uyuşmayan bir pozisyona tercih yapılması hâlinde: Sistem tercihi kaydetmeyebilir, Kaydedilen yanlış tercih sonucunda yerleştirme yapılsa bile kurum atamayı iptal eder. Bu nedenle tercih ekranındaki tüm bilgiler dikkatle kontrol edilmeli.





Bilgilerinde eksiklik olanların başvuru adresi: İl Müdürlükleri

Mezuniyet tarihi görünmeyen ya da sistemde nitelik kodu tanımlanmamış adayların; İl/İlçe Müdürlüklerine veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mezuniyet belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekiyor. Başvurular tercih işlemlerinin son günü saat 16.00’ya kadar yapılmalı.





En fazla 30 tercih yapılabilecek

Adaylar toplamda 30 farklı kadro veya pozisyon tercih edebilecek. Sıralama tamamen adayın kendi önceliğine göre belirleniyor.





Onaylamayanın tercihi geçersiz

Bakanlık özellikle şu uyarıyı yaptı: “Tercihlerinizi sisteme sadece kaydetmek yeterli değildir. Mutlaka Tercihleri Onayla ve Bitir butonuna basınız. Onaylanmayan tercihler yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.”







