Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2025 Aralık Dönemi 2828 İstihdam Tercih Kılavuzu yayında: Kimler başvurabilir, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilecekler için 2025 Aralık dönemi tercih kılavuzunu yayımladı. Hak sahiplerinin kura ile yerleştirileceği süreçte; başvuru şartları, tercih kuralları, mezuniyet kriterleri ve nitelik kodları büyük önem taşıyor. Peki kimler başvurabilecek, tercih işlemleri nasıl yapılacak ve hangi hatalar atamayı geçersiz kılacak? İşte tüm ayrıntılar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korunma veya bakım tedbiri almış gençlerin kamuda istihdam edilmesi için uygulanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yeni tercih dönemini başlattı. Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak atamalar, bu kadroların nitelikleri ve kontenjanları detaylı şekilde açıklandı. Bu dönem tüm yerleştirmeler kura yöntemi ile gerçekleştirilecek. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki tüm hak sahipleri, belirlenen kadrolar arasından tercih yapabilecek.
Kimler başvurabilir? Şartlar netleştirildi
- 2828 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesine göre tercih yapabilecek adaylarda şu şartlar aranıyor:
- Haklarında korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış olması,
- Bakanlığın kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmet modellerinden en az 2 yıl yararlanmış olması ve reşit olduktan sonra da hizmet almaya devam etmesi,
- Korunma ya da bakım tedbirinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılmış olması.
Bu şartları taşıyan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi olarak listeye ekleniyor ve yerleştirme sürecine katılabiliyor.
Tercihler 1-16 Aralık 2025’te e-Devlet üzerinden yapılacak
Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Hak sahipleri, “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri” bölümünden tercih ekranına erişecek.
Başlangıç: 1 Aralık 2025
Bitiş: 16 Aralık 2025, saat 23.59
Tercihlerin geçerli sayılması için mutlaka “Tercihleri Onayla ve Bitir” butonuna basılması gerekiyor. Onaylanmayan tercihler kesinlikle işleme alınmayacak.
Mezuniyet şartı: Son gün itibarıyla mezun olmayanların ataması yapılmayacak
Kılavuza göre hak sahiplerinin tercih gönderme sürecinin son günü olan 16 Aralık 2025 itibarıyla; Mezun oldukları öğrenim düzeyine uygun kadroları seçmiş olmaları, Mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerindeki sistemde görünür olması gerekiyor. Son gün itibarıyla mezun olmayan kişilerin yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak.
Doğru kadroyu tercih etmek kritik: Nitelik kodlarına dikkat
Kılavuzda yer alan kadrolar öğrenim düzeyine göre 4 tabloda toplanıyor:
Tablo-1: Ortaöğretim
Tablo-2: Önlisans
Tablo-3: Lisans
Tablo-4: İlkokul–ortaokul–ilköğretim
Adaylar yalnızca kendi öğrenim düzeylerine uygun kodlarla belirtilen kadrolara başvurabiliyor.
2001: Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
3001: Önlisans mezunları
4001: Lisans mezunları
Belirli bir meslek alanı gerektiren kadrolarda ise ilgili program kodu kullanılıyor. Örneğin “4669–İnşaat Mühendisliği” kodu olan bir pozisyona sadece inşaat mühendisliği mezunları başvurabiliyor.
Yanlış tercih atamayı geçersiz kılacak
Adayın öğrenim düzeyiyle uyuşmayan bir pozisyona tercih yapılması hâlinde: Sistem tercihi kaydetmeyebilir, Kaydedilen yanlış tercih sonucunda yerleştirme yapılsa bile kurum atamayı iptal eder. Bu nedenle tercih ekranındaki tüm bilgiler dikkatle kontrol edilmeli.
Bilgilerinde eksiklik olanların başvuru adresi: İl Müdürlükleri
Mezuniyet tarihi görünmeyen ya da sistemde nitelik kodu tanımlanmamış adayların; İl/İlçe Müdürlüklerine veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne mezuniyet belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekiyor. Başvurular tercih işlemlerinin son günü saat 16.00’ya kadar yapılmalı.
En fazla 30 tercih yapılabilecek
Adaylar toplamda 30 farklı kadro veya pozisyon tercih edebilecek. Sıralama tamamen adayın kendi önceliğine göre belirleniyor.
Onaylamayanın tercihi geçersiz
Bakanlık özellikle şu uyarıyı yaptı: “Tercihlerinizi sisteme sadece kaydetmek yeterli değildir. Mutlaka Tercihleri Onayla ve Bitir butonuna basınız. Onaylanmayan tercihler yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.”