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Bakan Göktaş duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar...

13:27 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Soyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 gündemdeki yerini aldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş akın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacaklarını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru kılavuzu ile birlikte başlayacak başvurularda KPSS puanıyla personel alımı yapılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru tarihleri

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı
#personel alımı
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