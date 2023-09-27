Ajax 0-4 Feyenoord Maç Özeti
Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi 6. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Santiago Tomas Gimenez’in hat trick yaptığı maçta Feyenoord rakibini 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Feyenoord bu sonuçla birlikte puanını 14’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Ajax - Feyenoord maç özeti haberimizde.
AJAX - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ
AJAX - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ
AJAX - FEYENOORD MAÇ SONUCU
AJAX - FEYENOORD MAÇ SONUCU
HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİ FİKSTÜR
HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİ FİKSTÜR
#Ajax
#Feyenoord
#Hollanda Eredivisie
2 saat önce