UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu 1. haftasında Ajax evinde Marsilya’yı konuk etti. Gol düellosunun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 9’ Carlos Borges, 20’ Steven Berghuis, 23’ Jonathan Clauss, 38’ ve 78’ Pierre Aubameyang (2), 52’ Kenneth Taylor’dan geldi. Ajax’ta Silvano Cliff Robbie Vos 90. dakikada kırmızı kart gördü. Ajax - Marsilya maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.