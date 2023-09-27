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Ertelenen Ajax - Feyenoord maçında kazanan Ajax oldu: 4-0

Hollanda Eredivisie Ligi 6. haftasında Ajax evinde Feyenoord’u konuk etti. Hafta sonu oynanan maç 55. dakikada çıkan olaylar sebebiyle ertelendi ve kalan 35. dakikası bugün oynandı. Feyenoord deplasmanda rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Santiago Tomas Gimenez hat trick yaparak maça damga vurdu. Diğer gol ise Igor Paixao’dan geldi. Ajax - Feyenoord maç özetini izlemek ve Hollanda Eredivisie güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:18 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ajax 0-4 Feyenoord Maç Özeti

Ajax 0-4 Feyenoord Maç Özeti

Feyenoord, Hollanda Eredivisie Ligi 6. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Santiago Tomas Gimenez’in hat trick yaptığı maçta Feyenoord rakibini 4-0’lık farklı skorla mağlup etti. Feyenoord bu sonuçla birlikte puanını 14’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Ajax - Feyenoord maç özeti haberimizde.

AJAX - FEYENOORD MAÇ ÖZETİ

Ajax - Feyenoord maç özetini izlemek için

AJAX - FEYENOORD MAÇ SONUCU

HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

HOLLANDA EREDİVİSİE LİGİ FİKSTÜR



#Ajax
#Feyenoord
#Hollanda Eredivisie
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