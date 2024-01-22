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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler belli oldu. 2024 yerel seçimleri AK Parti Esenler belediye başkan adayı Tevfik Göksu oldu. Peki Tevfik Göksu kimdir, nereli kaç yaşında?

14:18 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı belli oldu! AK Parti Esenler adayı kim oldu?
AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı belli oldu! AK Parti Esenler adayı kim oldu?

Yaklaşan 2024 yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler merak ediliyor. Büyükşehir ve illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor.

AK PARTİ ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Esenler belediye başkan adayı Tevfik Göksu oldu. Tevfik Göksu kimdir? İşte AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu'un özgeçmişi.

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Adıyaman Gölbaşı'nda 1966'da doğan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyaset Sosyolojisi Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçilen Göksu, 2019'dan bu yana İBB AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve dört çocuğu bulunuyor.




#Esenler
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#Esenler AK Parti belediye başkan adayı
#Tevfik Göksu
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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu