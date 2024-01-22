Yaklaşan 2024 yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler merak ediliyor. Büyükşehir ve illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor.

Adıyaman Gölbaşı'nda 1966'da doğan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyaset Sosyolojisi Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçilen Göksu, 2019'dan bu yana İBB AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve dört çocuğu bulunuyor.