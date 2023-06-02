AL SANCAK 17. Bölüm Tek Parça Full
TRT 1’de her hafta Perşembe akşamı yayınlanan Al Sancak dizisinin 17. bölümü dizi severlerle buluştu. Al Sancak’ın bu bölümünde Sacit ve Ali ikilisi yaptıkları araştırma sonrasında Elizabeth’in Gülseren olmadığını öğrenirler. Nadia, Sacit ve Ali’nin şüphelerinin doğru olduğunu anlar. Elizabeth onun gerçek annesi değildir. Nadia şimdi ne yapacaktır? Al Sancak son bölüm, özet ve yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
AL SANCAK 17. BÖLÜM ÖZETİ
Ali’nin üstü kapalı itirafı sonrasında Nadia ve Ali’nin ilişkisi boyut kazanacaktır. Nadia’dan hoşlandığını belirten Ali, görev ile sevgisi arasında kalırken, bundan sonraki süreçte ne kararlar verecektir?
Sacit ve Ali ikilisi yaptıkları araştırma sonrasında Elizabeth’in Gülseren olmadığını öğrenirler. Nadia, Sacit ve Ali’nin şüphelerinin doğru olduğunu anlar. Elizabeth onun gerçek annesi değildir. Nadia şimdi ne yapacaktır?
Boran için büyük zafer!
Ölen bomba uzmanın yerine geçen Süleyman ile operasyon yapan Nadia büyük bir risk içindedir. Boran ve Elizabeth yemi yutmuş, tam operasyon başarıyla sonuçlanacakken Elizabeth, Nadia’nın olayı çözdüğünü anlar. Boran’ı arayıp bilgi veren Elizabeth, Nadia’nın gerçekleri bildiğini söyler. Boran anında Nadia ve Süleyman’ı esir alır. Her şeyden habersiz Boran’a tuzak kuran Ali ve Pençe Tim, Nadia ve Süleyman’ı karşılarından esir düşmüş halde görünce şok olur. Ali şimdi ne yapacaktır?