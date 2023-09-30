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Talisca ve Ronaldo ikilisi durdurulamıyor: Al Tai 1-2 Al Nassr | ÖZET

Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında Al Tai evinde Al Nassr’ı konuk etti. Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo’nun attığı gollerle Al Nassr deplasmanda 2-1’lik skorla kazandı. Al Nassr bu sonuçla puanını 18’e çıkararak 4. sırada yer aldı. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Premier Ligi’nde gol sayısını 10’a çıkararak liderliğini korudu. Al Tai - Al Nassr maç özetini izlemek ve Arabistan Ligi güncel puan durumu ve gol krallığına haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:03 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Al Tai 1-2 Al Nassr Maç Özeti

Al Tai 1-2 Al Nassr Maç Özeti

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında evinde Al Tai ile karşılaştı. Maç Al Nassr’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Talisca ve Ronaldo’dan geldi. Al Nassr puanını 18’e çıkararak 4. sırada yer aldı. Al Tai - Al Nassr maç özeti haberimizde.

AL TAİ - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Tai - Al Nassr maç özetini izlemek için

AL TAİ - AL NASSR MAÇ SONUCU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 8. HAFTASI FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI

Suudi Arabistan Pro Lig gol krallığını görmek için


#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Al Tai
#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Anderson Talisca
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