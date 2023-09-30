Al Tai 1-2 Al Nassr Maç Özeti
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında evinde Al Tai ile karşılaştı. Maç Al Nassr’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Talisca ve Ronaldo’dan geldi. Al Nassr puanını 18’e çıkararak 4. sırada yer aldı. Al Tai - Al Nassr maç özeti haberimizde.
AL TAİ - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL TAİ - AL NASSR MAÇ ÖZETİ
AL TAİ - AL NASSR MAÇ SONUCU
AL TAİ - AL NASSR MAÇ SONUCU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 8. HAFTASI FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 8. HAFTASI FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Al Tai
#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Anderson Talisca
25 dakika önce