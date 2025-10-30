ALES 3 SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025: ALES 3 ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?

ALES 3 için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar ise sınav hakkında merak ettiği soruları gündeme getirdi. Bunlar arasında ALES çıkmış sorular neler, ALES'te yanlış doğruyu götürüyor mu? oldu. Aynı zamanda ALES 3 ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? merak edildi. İşte ÖSYM'deki ALES bilgileri
ALES/3 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala adaylar, çıkmış sorular, yanlış-doğru uygulaması ve sınav giriş belgeleriyle ilgili detayları merak ediyor. ÖSYM, ALES takvimiyle ilgili yeni bilgileri paylaştı.
ALES 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
7-14 Ekim 2025 Tarihleri arasında başvuruları tamamlanan ALES'in sınavı 23 Kasım 2025 günü saat 10:15'te uygulanacak.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.
ALES SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Bu sınavda yer alan çoktan seçmeli testlerin cevap kâğıtları, ÖSYM tarafından optik okuyucu sistemleri aracılığıyla taranacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Her bir testte adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı hesaplanacak, ardından dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde puanlama yapılacaktır. Yani, adayın ham puanı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla belirlenecektir.