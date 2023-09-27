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ÖSYM ALES başvuru tarihlerini açıkladı! 2023 ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES sınavı başvuru tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kasım ayında üçüncü kez düzenlenecek. Adaylar ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından gerçekleştirecekler.ALES başvuru ücreti başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yapılacak. İPeki, 2023 ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2023 ALES/3 başvuru tarihleri...

15:18 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ALES başvuru

ALES başvuru

ALES sınavı başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar 3. kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına katılım sağlanacak. 19 Kasım'da yapılacak olan ALES sınavı başvuruları takvimde yer alan bilgilere göre Eylül ayında gerçekleştirilecek. ALES başvuruları ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla gerçekleştirilecek. İşte 2023 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Yayımlanan kılavuz ile ALES başvuru ücreti duyurulacak.

Adaylar sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.



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