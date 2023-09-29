ALES sınavı başvuru tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kasım ayında üçüncü kez düzenlenecek. Adaylar ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından gerçekleştirecekler.ALES başvuru ücreti başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yapılacak. İPeki, 2023 ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2023 ALES/3 başvuru tarihleri...