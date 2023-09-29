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ALES/3 başvuruları başladı! ALES başvurusu nasıl, nereden yapılır?

ALES/3 başvuru ekranı açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yüksek lisans yapacaklar ve akademik kadro adayları tarafından bekleniyor. 2023 ALES 3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecektir. Geç başvurular ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacaktır. ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar 2023? İşte ayrıntılar...

10:56 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
ALES/3 başvurusu

ALES/3 başvurusu

ALES sınavı başvuru tarihleri 2023 için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kasım ayında üçüncü kez düzenlenecek. Adaylar ALES başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından ya da mobil uygulamasından gerçekleştirecekler.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda ALES/3 başvuruları bugün (29 Ekim) itibariyle başladı.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

ALES başvuru kılavuzunda yer alan bankalara ALES başvuru ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan “ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile bankalar üzerinden yatırılacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL NEREDEN YAPILIR?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek. ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Sınav sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.



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