Türkçe alfabesi, günlük hayatta kullandığımız kelimeleri oluşturan harflerin belirli bir sırayla dizilmesidir. Bu sıralama, alfabetik sıralama olarak adlandırılır ve dilbilgisi kurallarının temelini oluşturur. Türkçe alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Bu harfler, A'dan Z'ye doğru sıralanır. Alfabetik sıralama, sözlüklerde kelimelerin yerini bulmak, listeleri düzenlemek ve birçok alanda bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için kullanılır. Peki ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) harfler hangileri? Kalın ünlüler, ince ünlüler, sert ve yumuşak ünsüzler hangileri? İşte 29 harfin alfabe sırası.
Yazıda, sesleri gösteren işaretlere harf denir. Harflerin, belirli bir sıraya göre dizilmiş bütününe alfabe (abece) denir. Alfabemizde 29 harf vardır. Harfler ünlü (sesli) ve ünsüz (sessiz) olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Alfabesinde kaç harf bulunur?
Türk Alfabesinde toplamda 29 harf bulunur. Bunlardan 21 sessiz 8’i ise sesli harftir.
- Alfabenin 1. harfi hangisi? A
- Alfabenin 2. harfi hangisi? B
- Alfabenin 3. harfi hangisi? C
- Alfabenin 4. harfi hangisi? Ç
- Alfabenin 5. harfi hangisi? D
- Alfabenin 6. harfi hangisi? E
- Alfabenin 7. harfi hangisi? F
- Alfabenin 8. harfi hangisi? G
- Alfabenin 9. harfi hangisi? Ğ
- Alfabenin 10. harfi hangisi? H
- Alfabenin 11. harfi hangisi? I
- Alfabenin 12. harfi hangisi? İ
- Alfabenin 13. harfi hangisi? J
- Alfabenin 14. harfi hangisi? K
- Alfabenin 15. harfi hangisi? L
- Alfabenin 16. harfi hangisi? M
- Alfabenin 17. harfi hangisi? N
- Alfabenin 18. harfi hangisi? O
- Alfabenin 19. harfi hangisi? Ö
- Alfabenin 20. harfi hangisi? P
- Alfabenin 21. harfi hangisi? R
- Alfabenin 22. harfi hangisi? S
- Alfabenin 23. harfi hangisi? Ş
- Alfabenin 24. harfi hangisi? T
- Alfabenin 25. harfi hangisi? U
- Alfabenin 26. harfi hangisi? Ü
- Alfabenin 27. harfi hangisi? V
- Alfabenin 28. harfi hangisi? Y
- Alfabenin 29. harfi hangisi? Z
Büyük Harfler Hangileri?
A B C Ç D E F G Ğ H İ I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Küçük Harfler Hangileri?
a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z
Ünlü (Sesli) Harfler Hangileri?
a, e, ı, i, o, ö, u, ü
Kalın Ünlüler Hangileri?
a, ı, o, u
İnce Ünlüler Hangileri?
e, i, ö, ü
Ünsüz (Sessiz) Harfler Hangileri?
b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
Sert Ünsüzler Hangileri?
ç, f, h, k, p, s, ş, t
Yumuşak Ünsüzler Hangileri?
b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
Alfabe nedir?
Alfabe, bir dilin yazıya bölünmesini sağlayan birleştirmenin belirli bir sıra ile dizilmesidir. Her dil, seslerini ifade etmek için kendine özgü bir alfabe kullanır. Alfabe, dillerin yazılı iletişimini mümkün kılarak saklanmasını, bilgilerin ve aktarımının aktarılmasını sağlar.