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Gram altın haftaya nasıl başladı? Altın yükselişe geçti mi? 3 Haziran güncel altın fiyatları

Altın piyasalarında ters rüzgarlar esmeye devam ediyor. Hafta sonuna değer kaybıyla giren altın fiyatları, yeni haftayı da düşüş trendinde açtı. Geçtiğimiz hafta altın fiyatları sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Peki bugün altın ne kadar oldu? İşte 3 Haziran 2024 canlı altın fiyatları...

09:42 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Altın
Altın

Altın piyasaları, yeni haftaya düşüş eğilimini artırarak başladı. Ons altın, kritik psikolojik destek seviyesinin altına inerken, gram altın fiyatı da bu gelişmenin etkisiyle 2400 TL'ye kadar geriledi.

ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 412 liradan yaparken; 3 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 402 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 943 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 928 TL'den alıcı buluyor.

3 HAZİRAN 2024 CANLI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın, 2.401 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.920 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Altın yatırımcıları, geçen hafta enflasyonun yatay seyrettiğini gösteren verinin ardından yeni haftaya odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileri artarken, yeni hafta içerisinde ABD'den gelecek veriler yakından takip edilecek.

Bu hafta Avrupa ve Kanada'nın faiz indirimine gideceğini tahmin ediliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini 25 baz puan düşüşerek yüzde 3,75'e indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu adım gerçekleşirse, ECB tarihte ilk kez Fed'den daha önce faiz indirmiş olacak.

ABD'de bu hafta hizmet ve imalat sektörü verileri ile tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.401,85

Satış: 2.402,19

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.327,83

Satış: 2.328,23

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.842,96

Satış: 3.927,58

Cumhuriyet altını

Alış: 15.371,85

Satış: 15.662,29

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.661,90

Satış: 7.855,17

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.371,85

Satış: 15.662,29

Ata altın fiyatı

Alış: 15.960,75

Satış: 16.357,13

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.288,44

Satış: 1.700,80

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.189,22

Satış: 2.310,78



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