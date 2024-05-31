Kripto tuzağıyla 1 milyar dolar vurgun yaptılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen Sibergöz-42 operasyonunda 127 şüpheli gözaltına alındı. “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendiren dolandırıcıların, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattığı, mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak saadet zinciri kurdukları tespit edildi. Dolandırıcıların, 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.