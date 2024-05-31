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Kripto tuzağıyla 1 milyar dolar vurgun yaptılar

Ankara merkezli 21 ilde ‘Smart Trade Coin’ adlı sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Yüksek kazanç vaadiyle saadet zinciri oluşturduğu tespit edilen şebekenin bu yöntemle 1 milyar dolarlık vurgun gerçekleştirildiği belirtildi. 127 şüpheli gözaltına alındı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 05:07 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Şüphelilerin sorguları sürüyor.
Şüphelilerin sorguları sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen Sibergöz-42 operasyonunda 127 şüpheli gözaltına alındı. “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendiren dolandırıcıların, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması sattığı, mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak saadet zinciri kurdukları tespit edildi. Dolandırıcıların, 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.


177 GAYRİMENKUL VE 61 ARACA EL KOYULDU

“Nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerin 1 milyar lira değerindeki 177 gayri-menkul, 61 araç, banka hesabı, şirket, kooperatif hissesi ve kripto varlığına

el konuldu. Baskınlarda 1 ruhsatsız, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.


#Saadet zinciri
#kripto para
#vurgun
#dolandırıcı
21 saat önce
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