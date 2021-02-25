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Altın fiyatları ne kadar? 25 Şubat 2021

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 413 lira oldu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.



İstanbul Kapalıçarşı’da 412,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 413 liradan, 2 bin 721 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 742 liradan, 378 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 382 liradan, 2 bin 659 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 679 liradan, bin 330 liradan alınan Yarım Ziynet bin 340 liradan ve 665 liradan alınan Çeyrek Ziynet 670 liradan satıldı.

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