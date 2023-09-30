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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

SON DAKİKA: Amasya’nın Merzifon ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Detaylar haberimizde.

09:18 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Amasya haberleri

Amasya haberleri

’nın Merzifon ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü. İşte detaylar.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 07.00 sıralarında Merzifon- Çorum kara yolunun 5’inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Tokat’ın Erbaa ilçesine giden Erova Seyahat'e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

AMASYA OTOBÜS KAZASI VİDEO




#Amasya
#Merzifon
#Amasya haberleri
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