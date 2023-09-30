Kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü.