AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi'ne ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi. Özcan, 31 Mart'ta Türkiye'de yeni bir demokrasi zaferinin yaşanacağını belirterek, AK Parti ve MHP teşkilatlarının Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde Türkiye'nin bekası, memleketin refahı, çocukların geleceği için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Türk milletinin kimlerin kimlerle gezdiğini çok iyi bildiğini ve şer odaklarına cevabını her zaman sandıkta verdiğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu:

"31 Mart akşamı ülkemiz üzerinde oyun oynamaya kalkanlara en güzel cevabı, yine sandıkta verecektir. Bir tarafta bu ülke için gecesini gündüzüne katan, tek derdi memleket, beka, hizmet olan Cumhur İttifakı, diğer tarafta uzaktan kumandayla komuta edilen, bir robot gibi hareket eden, kendi kararlarıyla hareket edemeyen, kendilerine has bir düşüncesi, tavrı, fikri olmayan, bu ülkenin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen şer odakları tarafından yönetilen, hiçbir proje üretmeyen zillet ittifakı var."

Ankara Millet Bahçesi nerede?

Ankara şehir merkezinde eski hipodromun yer aldığı alana kurulan Millet Bahçesi, Ankara Konya yolu ile sınırlandırılmıştır. Doğu tarafında Sıhhiye Meydanı yer alırken Kuzey kanadında Ulus Heykel Meydanı yer almaktadır. Gençlik Parkı, Atatürk Orman Çiftliği ve 19 Mayıs Stadyumu'nu birbirine bağlayan merkezi konumdadır.

Ankara Millet Bahçesi’ne Nasıl Gidilir?

Ankara Millet Bahçesi’ne toplu taşıma ile gitmek isteyenler metro veya otobüsü tercih edebilir. Metro ile Akköprü veya AKM duraklarında inerek Millet Bahçesi’ne ulaşabilirsiniz. Otobüs ile gideceğiniz zaman ise İstanbul Yolu üzerinden geçen otobüsleri tercih etmeniz gerekir. Bu otobüslere bindiğiniz zaman Ankara alışveriş merkezleri dendi mi ilk akla gelen AVM'lerden olan Ankamall’de veya AKM’de inerek Millet Bahçesi’nin size en yakın kapısından giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünden geçen otobüslerle de Millet Bahçesi’ne gidilebilir.







