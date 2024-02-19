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Ankara Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar vakti akşam ezan saati

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Ankara İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Ankara Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

15:42 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:47 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara Ramazan imsakiyesi 2024
Ankara Ramazan imsakiyesi 2024
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte
ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih 10 Mart Pazar akşamı yatsı namasıyla kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet
yayımlanmasıyla birlikte Ankara İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Ankara Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (Ankara imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:36

Güneş: 06:59

Öğle: 13:04

Ikindi: 16:21

Akşam: 18:58

Yatsı: 20:16

12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (Ankara imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:35

Güneş: 06:58

Öğle: 13:03

Ikindi: 16:21

Akşam: 18:59

Yatsı: 20:17

13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (Ankara imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:33

Güneş: 06:56

Öğle: 13:03

Ikindi: 16:22

Akşam: 19:00

Yatsı: 20:18

14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (Ankara imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:31

Güneş: 06:55

Öğle: 13:03

Ikindi: 16:23

Akşam: 19:01

Yatsı: 20:19

15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (Ankara imsak, sahur, iftar vakitleri)

Imsak: 05:30

Güneş: 06:53

Öğle: 13:03

Ikindi: 16:23

Akşam: 19:02

Yatsı: 20:20

Ankara Ramazan imsakiyesi 2024

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahur Nedir?

Sahur ne demek? Sahur nedir kısaca anlatalım: Kelime açısından incelendiğinde sahur anlamı, oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir. Oruç için yapılan hazırlıkları ifade eder. İmsak vaktinden önce, sünnet olan, oruç için yeme – içme hazırlığıdır.

#Ankara
#imsakiye 2024
#Ramazan 2024
2 saat önce
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