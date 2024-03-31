Ankara seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Ankara ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Ankara 2024 seçim sonuçları , kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Ankara seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde? 2024 Ankara oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

Ankara Seçim Sonuçları 2024

31 Mart Ankara yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Ankara 2024 yerel seçim sonuçları , adayların ve partilerin oy oranları ile 31 Mart 2024 yerel seçim sonucuna göre Ankara belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu? sorusun cevabı da netlik kazanacak.

Ankara Belediye Başkanı Adayları 2024

Turgut Altınok AK Parti

Mansur Yavaş CHP

Cengiz Topel Yıldırım İYİ Parti

Gültan Kışanak DEM

Suat Kılıç YRP

Ankara seçim sonuçları adayların oy oranları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara'da AK Parti adayı Turgut Altınok, CHP adayı Mansur Yavaş ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeniden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ankara seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?

Ankara seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Mansur Yavaş %50,9 oy oranı ile Ankara belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki ise oyların %47,1'ini almıştı.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962'de Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Altınok, Azerbaycan'da hukuk eğitimi aldı. Siyasete Milliyetçi Çalışma Partisinde (MÇP) başlayan Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. Altınok, 1994, 1999, 2004 ve 2019'da Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından fahri doktora ünvanına layık görülen Altınok, Kazakistan Abay Devlet Üniversitesinde profesör oldu. Turgut Altınok, evli ve 4 çocuk babası.

Mansur Yavaş kimdir?

Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955'te Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamlayan Yavaş, 1983'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989-1994 arasında Beypazarı Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yapan Yavaş, 1999-2009 arasında Beypazarı Belediye Başkanlığını yaptı.

2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yavaş, 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Mansur Yavaş, evli ve 2 çocuk babası.

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Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;

1 - AK Parti

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5 - Memleket Partisi

6 - Anavatan Partisi

7 - DSP

8 - Yeniden Refah Partisi

9 - DEM Parti

10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11 - Anadolu Birliği Partisi

12 - Zafer Partisi

13 - Halkın Kurtuluş Partisi

14 - Türkiye Komünist Hareketi

15 - Bağımsız Türkiye Partisi

16 - Gelecek Partisi

17 - Yeni Türkiye Partisi

18 - CHP

19 - Emek Partisi

20 - HÜDA-Par

21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

22 - Ocak Partisi

23 - Adalet Birlik Partisi

24 - Demokrat Parti

25 - Güç Birliği Partisi

26 - Millet Partisi

27 - Milli Yol Partisi

28 - Adalet Partisi

29 - Genç Parti

29 - Aydınlık Demokrasi Partisi

30 - MHP

31 - TİP

32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)

33 - Saadet Partisi

34 - Vatan Partisi

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Ankara hakkında genel bilgiler

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve ikinci en büyük şehridir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezinde yer alır ve İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Ankara, 1923 yılında başkent ilan edilmiştir. Bu tarihî dönüm noktasından itibaren, şehir hızla gelişmiş ve politik, ekonomik, eğitim ve kültürel açıdan ülkenin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. İşte Ankara hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Ankara, İç Anadolu'nun tipik karasal ikliminin özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Şehir, genellikle yüksek platolar üzerinde kuruludur ve çevresi dağlık alanlarla çevrilidir.

Ekonomi

Ankara, Türkiye'nin politik merkezi olmasının yanı sıra önemli bir ekonomik ve endüstriyel merkezdir. Savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve eğitim sektörleri şehrin ekonomisinde büyük bir yer tutar. Ayrıca, Ankara birçok uluslararası kuruluşa ve büyükelçiliğe ev sahipliği yapar.

Tarih ve Kültür

Ankara'nın tarihi Hititler'e kadar uzanır ve şehir tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Roma döneminden kalma Julian Sütunu, Bizans döneminden kalma Ankara Kalesi ve Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından Anıtkabir, şehrin en önemli tarihi ve kültürel simgeleri arasında yer alır.

Turizm

Ankara, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Atatürk Orman Çiftliği ve Eymir Gölü gibi birçok turistik noktaya sahiptir. Ayrıca, şehrin modern alışveriş merkezleri, parkları, sanat galerileri ve canlı müzik sahneleri ziyaretçilere çeşitli eğlence ve dinlenme imkanları sunar.

Eğitim

Ankara, Türkiye'nin en önemli eğitim merkezlerinden biridir. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bazıları bu şehirde bulunur, bu da Ankara'yı öğrenci nüfusu açısından canlı bir şehir yapar.

Yemek Kültürü

Ankara mutfağı, İç Anadolu'nun zengin yemek kültürünü yansıtır. Ankara'nın simgesi haline gelmiş olan Ankara keçisi, şehrin meşhur yemeklerinden tandır kebabının ana malzemesidir. Ayrıca, Beypazarı kurusu, Ankara simidi ve çubuk turşusu gibi yerel lezzetler de denemeye değerdir.

Ankara, zengin tarihi, kültürel çeşitliliği, dinamik sosyal hayatı ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Hem tarih meraklıları için hem de modern şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için çeşitli imkanlar sunar.



