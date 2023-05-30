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Ankara hava durumu: Bugün yağış olacak mı? 30 Mayıs 2023

Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarısı sonrası haftanın ilk günü Ankara’nın Keçiören ilçesinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış haftanın ikinci gününde devam edip etmeyeceği merak kazandı. 30 Mayıs Salı günü Ankara'da hava nasıl olacak? Yağış devam edecek mi? İşte Meteoroloji 30 Mayıs Ankara hava durumu...

11:07 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara hava durumu

Ankara hava durumu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde akşam saatlerine doğru sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak ile birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yazılı açıklamasında sağanak, dolu ve yağmur yağışı sonrası mazgalların tıkandığını ve Kalaba Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada büyük bir sel baskının meydana geldiğini belirtti. Altınok, sel sularının tahliye edilmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



#Ankara
#Ankara hava durumu
#meteoroloji
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