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AFAD Ankara için uyardı: Dere yataklarından uzak durun

Ankara'da sağanak etkili oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. AFAD, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Ankara'da yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. İşte Meteoroloji'nin Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini raporu.

17:24 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankara hava durumu

Ankara hava durumu

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi.

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

AFAD'dan dere yataklarından uzak durulması uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da
'da yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması uyarılarında bulunuldu.

#ankara
#ankara hava durumu
#meteoroloji
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