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Ankara’da servis ücretleri belli oldu

Servis ücretleri ile ilgili son dakika açıklamalar okulların açılmasına az bir süre kala yoğun bir şekilde merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 12 Eylül tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Uyum haftası ise 5-11 Eylül Eylül’de. Ankara’da okul servisi ücretlerinin ne kadar olacağı açıklandı. Peki Ankara'da servis ücretleri ne kadar oldu? 2022 servis ücretleri ne kadar zamlandı? İşte Ankara servis ücretleri 2022 yeni fiyat listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada servis ücretleri ne kadar? Ankara 2022 servis ücreti yeni fiyat listesi
Ankara servis ücret zamı 2022

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapılmasına karar verildi. İstanbul’da belli olan servis ücretlerinin ardından Ankaralı veliler de 2022 servis ücretlerine ne kadar zam geldiğini merak etmeye başladı. İşte Ankara servis ücreti 2022 yeni fiyat listesine ilişkin haberin detayları.

Ankara servis ücret zammı ne kadar?

Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek. Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 920 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.

İstanbul servis ücretleri ne kadar 2022?

İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.

Geçen yıl İstanbul'da servis ücreti ne kadardı?

0-1 km 554 lira

1-3 km 608 lira

3-5 km 658 lira

5-7 km 685 lira

7-9 km 722 lira

9-11 km 836 lira

11-13 km 963 lira

13-15 km 1012 lira

15-17 km 1091 lira

17-19 km 1154 lira

19-21 km 1229 lira

21-23 km 1280 lira

23-25 km 1330 lira

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