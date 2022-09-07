Altın fiyatları son durum: 7 Eylül 2022 Kapalıçarşı canlı altın alış - satış fiyatları

Güncel altın fiyatları küresel ölçekli gelişmeler nedeniyle bir hayli dalgalı bir yol izliyor. "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" sorusu altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ons altın bugünkü işlemlerde en düşük 1709 doları görürken; şu sıralarda yüzde 0,32 oranında yükselişle 1715 dolardan hareket ediyor.

Son günlerde yukarı yönlü ivme seyreden altın fiyatları güne düşüş hareketi ile başladı. Peki, 7 Eylül Çarşamba canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 güncel çeyrek, tam, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 1.015,25 TL,

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Gram altın satış fiyatı 1.018,76 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot altın alış fiyatı 999,79 TL,

Spot altın satış fiyatı 999,93 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altın ons alış fiyatı 1.695,59 TL,

Altın ons satış fiyatı 1.695,93 TL,

Çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.599,66 TL,

Çeyr altın astış fiyatı 1.634,91 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.398,63 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.519,56 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.189,32 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.269,78 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın alış fiyatı 6.398,63 TL,

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Ziynet altın satış fiyatı 6.519,56 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata atın alış fiyatı 6.712,14 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.879,23 TL,

Altın fiyatları: Bilezik ne kadar?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 558,53 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 667,18 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik fiyatı alış 921,88 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 952,32 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse alış fiyatı 16.396,00 TL,

Gremse satış fiyatı 16.605,00 TL,

Altın düşer mi çıkar mı?

Altın yorumları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: "Gıda fiyatları oldukça ucuz daha önce konut fiyatları ucuz deyince bana kızıyorlardı. Şimdi de diyorum ki gıdaya ulaşım şuanda ucuz. Daha bunlar bir şey değil. yeni zamlar geldiğinde neyin ne olduğunu göreceğiz.

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Eylül ayında hem dip hem zirve seviyeleri göreceğiz. Altının ons fiyatında 1700-1728 dolar aralığını takip edeceğim. Altının ons fiyatı ile işi olan yatırımcının bu bant aralığını bilmesi gerekiyor."

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